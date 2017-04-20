Стадион ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" будет яркого солнечного цвета

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Саранский стадион чемпионата мира по футболу 2018 года в России будет оформлен в ярком солнечном цвете. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".
Колористическое решение фасада "Мордовии-Арены" утвердил глава республики Владимир Волков. Оболочка мордовского стадиона, приподнятая над уровнем стилобата для создания эффекта легкости и парения, выполняется из полупрозрачных навесных перфорированных металлических панелей ярких цветов.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.
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