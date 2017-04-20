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Гамба: российские дзюдоисты могут завоевать три-четыре золотые медали на ЧЕ

Спорт
20 апреля, 13:57 UTC+3 ВАРШАВА корр. ТАСС, Вероника Советова
Турнир стартовал в Варшаве на арене "Торвар"
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Эцио Гамба

Эцио Гамба

© Владимир Гердо/ТАСС

ВАРШАВА, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба гарантировал, что российские спортсмены не уедут с чемпионата Европы без медалей, хорошим результатом для них будет три или четыре золотые награды турнира. Об этом он заявил ТАСС.

Чемпионат Европы стартовал в Варшаве на арене "Торвар".

"Мы привезли в Варшаву тех, кто находится сейчас в наилучшей кондиции, медали будут обязательно, - сообщил Гамба. - На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наши спортсмены показали хороший результат, а сейчас у команды новый план уже до 2020 года. Это новая сборная, новые тренеры, и мы прежде всего думаем о результате на Играх. А здесь, в Варшаве, хорошим результатом будет три-четыре золотые награды, нашим спортсменам это по силам".

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.

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