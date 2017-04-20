Росавтодор не отмечает нарушений при подготовке инфраструктуры к ЧМ-2018

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) не отмечает серьезных рисков или отставания по графику при подготовке транспортной инфраструктуры в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.
"Программы, которые были приняты в городах для подготовки к чемпионату мира для приведения транспортной инфраструктуры в состояние, пригодное для того, чтобы принимать гостей на чемпионате мира, сейчас реализуются в соответствии с графиком. В настоящий момент мы не видим каких-то серьезных рисков, провалов, и даже отставаний нет. Многие субъекты идут с опережением, а большинство идут в графике при подготовке транспортной инфраструктуры к чемпионату мира", - сказал он.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.
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