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Российские борцы будут готовиться к Олимпиаде-2020 в Крыму

Спорт
20 апреля, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили уверен, что база в Алуште встанет в ряд со всеми основными тренировочными базами российских сборных
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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной борьбе будет готовиться к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио, в федеральном центре "Крымский" в Алуште. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, принимающий участие в Ялтинском международном экономическом форуме.

"Российские борцы будут готовиться к следующей Олимпиаде в Алуште, в федеральном центре "Крымский", который будет построен к этому времени, - заявил Мамиашвили. - Он станет одной из основных баз для сборных России по вольной и греко-римской борьбе. Алушта - место силы для наших спортсменов, обладающее уникальным климатом, здесь тренировались в разные годы многие наши олимпийские чемпионы. Здесь спортсмены восстанавливаются после нагрузок быстрее, чем где бы то ни было, по себе это знаю".

Мамиашвили уверен, что база в Алуште встанет в ряд со всеми основными тренировочными базами российских сборных. "Уверен, что база в Алуште встанет в один ряд с такими лабораториями побед, как "Юг Спорт", "Новогорск" и "Озеро Круглое", - заявил он.

Центр подготовки "Крымский" создается в Алуште в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Проект включает строительство открытого 50-метрового бассейна, новой гостиницы, медицинского центра и универсального зала. Объем инвестиций из федерального бюджета на эти цели составит 2,2 миллиарда рублей. При этом уже сейчас центр "Крымский" используется в подготовке взрослых сборных России по стрельбе из лука и регби-7, а молодежные сборные России по спортивной борьбе получили в Алуште постоянную прописку.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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