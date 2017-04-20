Глава МПК Крэйвен потрясен внезапной кончиной тренера сборной РФ по следж-хоккею Самойлова

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен потрясен кончиной старшего тренера сборной России по следж-хоккею Сергея Самойлова. Об этом Крэйвен заявил ТАСС.
Самойлов скончался во время визита в южнокорейский Каннын, куда он прибыл для просмотра матчей чемпионата мира.
"От имени паралимпийской семьи хотел бы сказать, что мы потрясены и опечалены внезапной смертью Самойлова. Он был предан хоккею. Я хотел бы передать глубочайшие соболезнования близким и родным Сергея", - сказал Крэйвен.
Специалист возглавил сборную России по следж-хоккею, созданную в 2009 году для подготовки к Паралимпиаде 2014 года в Сочи. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира в 2013 и 2015 годах. На Паралимпийских играх в Сочи сборная России завоевала серебряные медали, проиграв американцам в финале со счетом 0:1. В марте 2014 года Самойлов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Сборная России не принимала участия в чемпионате мира, который проходит с 11 по 20 апреля в южнокорейском Канныне, из-за отстранения российских паралимпийцев от международных соревнований, проводящихся под эгидой Международного паралимпийского комитета.