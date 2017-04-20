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Федеральный центр по велоспорту в Крыму могут построить в рамках ФЦП

Спорт
20 апреля, 14:22 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что в настоящее время Министерство спорта Республики Крым ведет поиск земельного участка для строительства этого центра
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Проект федерального центра по велоспорту, который планируется построить в Крыму, может быть включен в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Об этом ТАСС рассказала заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова в рамках Ялтинского международного экономического форума.

"Мы планируем включить в ФЦП строительство еще одного проекта - это федеральный центр по велосипедному спорту в Крыму, - сказала Паршикова. - То есть, мы такие планы имеем и будем согласовывать с президентом РФ".

Ранее сообщалось, что в настоящее время Министерство спорта Республики Крым ведет поиск земельного участка для строительства федерального центра по велоспорту. Всего из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры полуострова будет направлено около 4,5 млрд рублей.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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