Пилоты "Формулы-1" поддержали молодого гонщика, попавшего в серьезную аварию

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дженсон Баттон пожертвовал €18 тысяч на лечение 17-летнего гонщика британской "Формулы-4" Билли Монгера, попавшего в аварию в воскресной гонке в Донингтоне. Об этом сообщает Би-би-си.
Спасателям потребовалось два часа на то, чтобы извлечь Монгера из машины. Спортсмену пришлось ампутировать обе ноги. Сообщается, что молодой человек введен в состояние искусственной комы, он находится в критическом, но стабильным состоянии.
Руководитель команды, за которую выступал Монгер, Mongra JHR Developments Стивен Хантер создал интернет-сайт для сбора средств на лечение пилота. Помимо Баттона, поддержку 17-летнему спортсмену высказали пилоты "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса.