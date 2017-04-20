Организаторы Roland Garros примут решение об участии Шараповой 15 мая

Прыгун в высоту Цыплаков намерен открыть международный сезон в июнеСпорт 20 апреля, 16:12
Лыжник Япаров не вошел в состав группы Перевозчикова на новый сезонСпорт 20 апреля, 16:11
На Дону стартовали командно-штабные учения МЧС РоссииНовости партнеров 20 апреля, 15:33
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский садОбщество 20 апреля, 15:25
СКА выкупил у "Авангарда" права на хоккеиста КалининаСпорт 20 апреля, 15:24
Томские создатели "Бессмертного полка" занялись поиском пропавших на войне солдатСибирь 20 апреля, 15:24
"Салават Юлаев" подписал контракт с хоккеистом "Ванкувера" ЛарсеномСпорт 20 апреля, 15:21
ФИФА: Россия ведет работу, чтобы все гости ЧМ-2018 смогли насладиться ее атмосферойСпорт 20 апреля, 15:12
"Зенит" провел первую тренировку на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 20 апреля, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") - второго в сезоне турнира серии Большого шлема - примут решение о приглашении Марии Шараповой 15 мая. Об этом сообщает France Info со ссылкой на президента Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли.
"Федерация тенниса Франции выступит с заявлением 15 мая (за неделю до начала квалификации)", - сказал Джудичелли. Ранее чиновник усомнился в целесообразности выдачи wild card (специального приглашения) спортсменам, уличенным в употреблении допинга.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнире в Риме.
"Ролан Гаррос" пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова побеждала на этом турнире в 2012 и 2014 годах.