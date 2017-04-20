Организаторы Roland Garros примут решение об участии Шараповой 15 мая

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") - второго в сезоне турнира серии Большого шлема - примут решение о приглашении Марии Шараповой 15 мая. Об этом сообщает France Info со ссылкой на президента Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли.

"Федерация тенниса Франции выступит с заявлением 15 мая (за неделю до начала квалификации)", - сказал Джудичелли. Ранее чиновник усомнился в целесообразности выдачи wild card (специального приглашения) спортсменам, уличенным в употреблении допинга.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнире в Риме.

"Ролан Гаррос" пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова побеждала на этом турнире в 2012 и 2014 годах.