Спортивный директор "Локомотива": Алексей Миранчук - надежда сборной России на ЧМ-2018

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" 21-летний Алексей Миранчук является одной из надежд сборной России на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал спортивный директор московского клуба Эрик Штоффельсхаус.

"Миранчук - успешный футболист, играет в сборной России и "Локомотиве" очень хорошо. Это одна из надежд российской сборной на чемпионате мира. Я хочу каждому помочь развиваться, в том числе и ему. Для меня лично очень важно дать ему всю поддержку, которая ему нужна, чтобы он в следующем году был успешным футболистом", - сказал спортивный директор.

"Очень важно доверять молодым игрокам и давать им развиваться, так во всем мире. Если ты допускаешь, что молодой игрок будет вести себя на поле, как опытный футболист, тогда ты сам изначально сделал неправильные предположения, потому что всегда идет процесс развития молодых игроков", - отметил Штоффельсхаус.

Также он подчеркнул, что 18-летний нападающий Артем Галаджан должен набираться опыта и не обращать внимания на то, что он не выходит на поле. "Молодому футболисту надо заслужить место в составе, в этом заключается основной момент. Только потому, что ты молодой и талантливый, не значит, что ты попадешь в состав, это место надо заслужить. Если ты не играешь, это не значит, что ты должен останавливаться в развитии, тебе надо постоянно работать над этим", - рассказал Штоффельсхаус.

"Команде надо постоянно добиваться результата, это давит на молодого игрока. Ведь выходить в основном составе и добиваться успеха - это давление на молодежь, не так ли? Я думаю, что Артем каждый день чему-то учится у Ари и Фарфана, это хорошая школа для молодых игроков", - добавил спортивный директор.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне он провел за команду 22 матча чемпионата России. Зимой полузащитником интересовался казанский "Рубин", но переход так и не состоялся.