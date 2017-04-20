Епанчинцев назначен главным тренером ХК "Спартак"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вадим Епанчинцев назначен на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 41-летним специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на один год. В новый тренерский штаб в качестве ассистентов войдут Виктор Костюченок и Андрей Потайчук. С вратарями в клубе продолжит работать шведский специалист Стефан Перссон.

Генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов отметил, что Епанчинцев не чужой человек для "Спартака". "Со стороны клубного руководства на пост главного тренера была предложена кандидатура Епанчинцева. Члены попечительского совета заслушали Епанчинцева, который рассказал о своей хоккейной философии, проще говоря, о том, какой он хочет видеть игру команды. В результате обсуждения его кандидатура и кандидатуры помощников были утверждены", - сказал Жамнов.

"Епанчинцев прошел школу МХЛ (Молодежной хоккейной лиги) и ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), пора ему выходить на новый уровень. И он готов сделать этот трудный шаг, готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давление. Надеемся, что именно в "Спартаке" его тренерская карьера получит новый импульс и он будет расти вместе с командой. Что касается задач, которые были озвучены перед новым главным тренером на попечительском совете, то они предельны ясны: выход в плей-офф", - добавил он.

После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в таблице Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

Епанчинцев играл за "Спартак" с 1993 по 1997 год, а в 2011-м вошел в тренерский штаб команды сразу после завершения карьеры игрока, но меньше чем через год ушел из-за неудовлетворительных результатов команды. Летом 2013 года он стал помощником Олега Браташа в молодежной команде "Спартака", которая в том сезоне стала обладателем Кубка Харламова, а на следующий год специалиста назначили исполняющим обязанности главного тренера клуба. С 2015 года до окончания сезона-2016/17 Епанчинцев работал в карагандинской "Сарыарке", выступающей в ВХЛ.

Выступления "Спартака" в КХЛ

Выступление в КХЛ "Спартак" начал под руководством чешского специалиста Милоша Ржиги. В сезонах-2008/09 и 2009/10 клуб выходил в плей-офф, однако дальше полуфинала Западной конференции не проходил. Спад в начале сезона-2010/11 привел к отставке тренерского штаба Ржиги: чех перешел в мытищинский "Атлант", с которым дошел до финала Кубка Гагарина. "Спартак" возглавил Игорь Павлов, уволенный через месяц, в плей-офф красно-белые вышли под руководством генерального менеджера Андрея Яковенко, но в первом же раунде проиграли петербургскому СКА.

За следующие два сезона московский клуб сменил четверых главных тренеров, среди них были ассистент Яковенко Виктор Пачкалин, отец нападающего команды Марцела Госсы Франтишек Госса, Андрей Сидоренко, Федор Канарейкин. Никто из них не смог вывести "Спартак" в плей-офф, а во время руководства Канарейкина в декабре 2013 года красно-белые лишились единственного спонсора и выдали серию из 19 поражений подряд, закончив сезон на 12-м месте в Западной конференции.

Сезон-2014/15 "Спартак" пропустил из-за отсутствия финансирования и вернулся в КХЛ через год уже под руководством Германа Титова. С новым тренером клуб смог занять 11-е место в Западной конференции, а в октябре 2016 года Титов был уволен. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Ярушкин: в сезоне-2016/17 красно-белые заняли 13-е место на Западе.