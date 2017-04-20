МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный "Зенит" провел первую тренировку на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Футболисты провели на стадионе разминку длительностью 20 минут и несколько упражнений с мячом, после чего отправились в тренировочный центр.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет 22 апреля. В этот день "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с екатеринбургским "Уралом".

Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабря 2016 года. 31 марта было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира - 2018 завершены. Строительство стадиона началось в 2007 году. Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей.