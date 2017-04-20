ФИФА: Россия ведет работу, чтобы все гости ЧМ-2018 смогли насладиться ее атмосферой

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) вместе с правительством России ведет работу, чтобы все приезжие на чемпионат мира 2018 года смогли насладиться дружественной атмосферой страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

"Решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА. С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет "Россия-2018" и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать письмо сенатора Ричарда Блюменталя.

В среду американский сенатор Блюменталь отправил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года. В своем послании Блюменталь призывает руководство ФИФА "пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России".

"ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре, - отметили в пресс- службе. - Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль".

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Саранск, Калининград, Ростов-на-Дону и Волгоград) с 14 июня по 15 июля 2018 года.