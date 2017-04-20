"Салават Юлаев" подписал контракт с хоккеистом "Ванкувера" Ларсеном

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" подписал контракт с 27-летним датским защитником Филипом Ларсеном. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

В нынешнем сезоне Ларсен выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Защитник провел 26 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач при показателе полезности "-8".

Ранее стало известно, что "Салават Юлаев" приобрел права на датчанина в Континентальной хоккейной лиге у финского "Йокерита" в обмен на права на шведского защитника Тима Эриксона и датского нападающего Никласа Йенсена, выбранных "Салаватом Юлаевым" на драфтах 2010 и 2012 годов.

"Салават Юлаев" занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф уфимцы проиграли "Ак Барсу" со счетом 1-4 в серии.