Состав участников Кубка Бурчалкина по футболу будет наполовину иностранным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Состав участников второго международного турнира по футболу на Кубок Льва Бурчалкина, который пройдет с 14 по 16 мая в Санкт-Петербурге среди игроков не старше 13 лет, будет наполовину иностранным. Об этом сообщил на пресс-конференции в петербургском информационном центре ТАСС президент футбольного клуба "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников.

По его словам, добиться паритета между российскими и иностранными командами было изначальной идеей организаторов, однако на турнире в прошлом году этого не произошло: пять клубов представляли Россию и три приехали из-за рубежа. "В этом году мы смогли это реализовать", - сказал Подвязников.

На турнире в этом году выступят: хозяева турнира "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург), "Зенит" (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), "Локомотив" (Москва), "Витория" (Португалия), "Вильярреал" (Испания), "Партизан" (Сербия), МТК (Венгрия).

Турнир будет проводиться второй раз в память о знаменитом нападающем "Зенита", начинавшем свою футбольную карьеру в команде СК "Большевик" (ныне "Алмаз-Антей") Льве Бурчалкине. Местом проведения турнира станет стадион "Алмаз-Антей", расположенный на территории Обуховского спорткомплекса.

Победителем прошлогоднего розыгрыша стал "Вильярреал".