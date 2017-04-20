СКА выкупил у "Авангарда" права на хоккеиста Калинина

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА выкупил права на хоккеиста Сергея Калинина у омского "Авангарда". Об этом сообщает пресс-служба омичей.
О размере денежной компенсации, на которую был обменян 26-летний нападающий, не сообщается.
Калинин является воспитанником омского хоккея. За "Авангард" он выступал до 2015 года, после чего перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", в сезоне-2016/17 регулярного чемпионата он провел 43 матча за команду и набрал 4 (2 шайбы + 2 передачи) очка, а в феврале 2017 года был обменян в "Торонто", за который не провел ни одной встречи. Форвард в составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года.