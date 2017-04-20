Лыжник Япаров не вошел в состав группы Перевозчикова на новый сезон

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года лыжник Дмитрий Япаров не вошел в состав дистанционной группы тренера Олега Перевозчикова на новый сезон. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Япаров не вошел в состав команды, его заменил Никита Ступак, у которого выше результаты. Это не сенсация", - сказала Вяльбе.

Состав спортсменов и тренеров на новый сезон был утвержден в четверг на президиуме ФЛГР.