Прыгун в высоту Цыплаков намерен открыть международный сезон в июне

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года в прыжках в высоту 24-летний Даниил Цыплаков, приступивший к активным тренировкам после длительного лечения травмированного колена, собирается выступать на международных стартах начиная с июня. Об этом сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Александр Цыплаков.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила некоторым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых Цыплаков.
"Травма осталась в прошлом, сейчас он уже вовсю тренируется по специальной программе, - заметил Цыплаков- старший. - Но, чтобы полностью восстановиться, ему нужно ее полностью выполнить. Сейчас он находится под большими тренировочными нагрузками, выполняет работу статического направления, которая требует много внимания и терпения. Прыжковая работа начнется позже, сейчас у нас штанга больше в почете".
"В мае выступать на крупных стартах мы, скорее всего, не будем, так как пока еще не готовы к этому, - продолжил собеседник агентства. - Хотелось бы, конечно, в конце мая в Юджине (на этапе "Бриллиантовой лиги" - прим. ТАСС) выступить, но пока находимся немного не в той форме. Наверное, с июня начнем ездить на зарубежные старты. А сезон, вероятнее всего, откроем на командном чемпионате России в Сочи в конце мая".
Менеджер Цыплакова Айвар Каротам ранее сообщил ТАСС, что заручился согласием на участие Цыплакова от организаторов ряда международных стартов. Так, россиянин 17 июня примет участие в турнире в словацком Шаморине.
Зимний сезон 2017 года Цыплаков, в активе которого есть золото командного чемпионата Европы - 2015, вынужден был пропустить из-за травмы колена.