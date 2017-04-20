Футболист "Оренбурга" Григорьев готов к игре с "Томью", участие Кержакова под вопросом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вратарь "Оренбурга" Дмитрий Абакумов и полузащитник Максим Григорьев готовы сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с "Томью", участие голкипера Михаила Кержакова и полузащитника Романа Воробьева под вопросом. Об этом ТАСС сообщил президент оренбуржцев Василий Столыпин.

Кержаков и Воробьев пропустили встречу 23-го тура чемпионата с "Тереком" (2:1), которая прошла 16 апреля. Как рассказал после игры главный тренер команды Роберт Евдокимов, Абакумов и Григорьев завершали матч, испытывая боль. Ранее Столыпин сообщил, что у Кержакова, взятого в аренду до конца сезона у "Зенита", проблемы с коленом, и сроки его восстановления прогнозировать сложно.

"Пока неизвестно (сможет ли сыграть Кержаков с "Томью" - прим. ТАСС), медики предпринимают меры. Но с ним ничего страшного, может сыграть, а может и не сыграть. Романом тоже медицина занимается, его участие пока тоже под вопросом. У Абакумова и у Григорьева все в порядке, оба в строю и тренируются в общей группе", - сообщил Столыпин.

С мотивацией проблем не будет

"Оренбург" с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, которое по итогам сезона ведет к стыковым матчам за право остаться в премьер-лиге с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Следом расположились "Арсенал" (18 очков) и "Томь" (13). "Томь" считается главным аутсайдером чемпионата, так как в зимнее перерыв клуб из-за финансовых проблем вынужден был расстаться с большей частью основного состава. В составе команды во второй части сезона регулярно выступают игроки, призванные из молодежного состава.

"У нас все люди взрослые, мы переговорили. У нас каждая игра финал, другого быть не может, и все знают, для чего мы туда едем - настрой однозначно только на победу. Не думаю, что может быть недонастрой, все всё прекрасно понимают - очень ответственная игра", - ответил Столыпин на вопрос о мотивации в предстоящей встрече.

Матч "Томь" - "Оренбург" пройдет на стадионе "Труд" в Томске 23 апреля.