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Российские горнолыжники начнут подготовку к сезону-2017/18 в начале мая

Спорт
20 апреля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Уточненные составы участников тренировочного процесса и программа предстоящих сборов будут сообщаться дополнительно по мере выезда команд на места их проведения
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Горнолыжники сборных России начнут готовиться к олимпийскому сезону-2017/18 в первых числах мая. Об этом сообщает пресс-служба Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

Российские горнолыжницы 1-4 мая проведут сбор в Новогорске, после чего отправятся в Австрию, где пробудут с 5 по 29 мая. Мужская сборная России будет проходить сбор с 5 по 25 мая в Австрии и Хорватии. "Скоростная" группа мужской команды с 3 по 8 мая будет тренироваться в Новогорске, а с 9 по 26 мая - в Австрии.

Отмечается, что уточненные составы участников тренировочного процесса и программа предстоящих сборов будут сообщаться дополнительно по мере выезда команд на места их проведения.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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