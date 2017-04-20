Работа иностранных тренеров сборной России по лыжным гонкам признана удовлетворительной

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Работа иностранных специалистов с лыжниками сборной России в прошедшем сезоне признана удовлетворительной. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Работа признана удовлетворительной. Все иностранные специалисты продолжат работать с командой", - сказала Вяльбе.

В четверг прошло заседание президиума ФЛГР.

Десять лыжников сборной России, включая Сергея Устюгова, входят в состав немецкого тренера Маркуса Крамера.