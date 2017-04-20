Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ попросила усилить допинг-контроль

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) выступила с официальной просьбой к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Антидопинговому агентству Великобритании (UKAD), чтобы организации усилили допинг-контроль российских байдарочников и каноистов и увеличили количество заборов допинг-проб. Об этом сообщил ТАСС президент ВФГБК Евгений Архипов.

Международная федерация каноэ (ICF) в конце марта представила дополнительные критерии допуска к международным турнирам для российских спортсменов. Согласно требованиям международной федерации, для участия в стартах каждый российский спортсмен должен быть протестирован на допинг минимум два раза, начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней. Кроме того, анализ допинг-проб должен быть проведен аккредитованными лабораториями Всемирного антидопингового агентства (WADA), расположенными не на территории РФ.

"Мы приступили к выполнению требований международной федерации, - заметил Архипов. - Но мы не можем указывать кому-либо когда, какие пробы и у кого брать. Это дело РУСАДА, UKAD, и мы проинформировали эти организации о том, что мы столкнулись с такими дополнительными критериями отбора на международные соревнования. И просим эти организации пойти нам навстречу и, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, усилить к нам внимание и увеличить количество допинг-тестов наших спортсменов".

ICF в конце марта также сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов, так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил. В числе дисквалифицированных находились каноист Алексей Коровашков, байдарочники Александр Дьяченко, Наталья Подольская, имена еще шестерых спортсменов не сообщались. Сразу после объявления этого вердикта адвокаты спортсменов стали рассматривать вопрос о возможности получения компенсаций от ICF.

"Что касается получения ведущими российскими спортсменами материальных компенсаций за вынужденный пропуск Олимпиады, то пока решения по этому вопросу не принято", - отметил Архипов.