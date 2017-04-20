СМИ: серебряный призер ОИ-2008 в прыжках в высоту Мэйсон погиб в ДТП

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в прыжках в высоту британец Джермейн Мэйсон погиб в результате автомобильной аварии в Ямайке. Об этом сообщает издание Daily Mail.
34-летний Мейсон попал в ДТП на своем мотоцикле. Как сообщают очевидцы, к месту происшествия одними из первых прибыли восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усейн Болт и его партнер по команде победитель Игр-2008 Майкл Фрэйтер, которые проводили время вместе с погибшим.
Мэйсон родился в столице Ямайки Кингстоне. Он выступал за сборную Ямайки до 2006 года. На Играх-2008 в Пекине он представлял команду Великобритании.