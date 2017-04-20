Мерензон: ситуация с санкциями США в отношении главы FIDE Илюмжинова скоро разрешится

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Положительное разрешение истории с санкциями США в отношении президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова крайне вероятно в скором времени. Такое мнение ТАСС высказал президент компании-партнера FIDE World Chess by Agon Limited Илья Мерензон.

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии, в связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE о том, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему первому заместителю Георгиосу Макропулосу. 6 апреля Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, однако 10 апреля на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. В конце марта на официальном сайте FIDE появилось сообщение об отставке Илюмжинова, сам он информацию об отставке опроверг, заявив, что с поста президента FIDE не уходил и никаких документов не подписывал.

"Ситуация двоякая. Спонсоры, и мы в том числе, не любят конфликты. С другой стороны, эта борьба за влияние в организации показывает, что шахматы мегапопулярны, а главенство в FIDE стало очень ценным", - сказал Мерензон.

"У нас контракт не с президентом или вице-президентом FIDE, а с самой организацией. Мы рады, что ситуация разрешилась таким образом, - продолжил собеседник ТАСС. - Теперь российские спонсоры могут планировать свое участие. Для многих из них Илюмжинов является серьезной и значимой фигурой".

Также Мерензон высказал мнение относительно решения Илюмжинова выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы FIDE 2018 года. "Если история с санкциями разрешится, тогда мы целиком за новый срок. Если нет, тогда нужно будет посмотреть, как это повлияет на его возможности и FIDE в целом. История со скандалом для нас менее вредна, чем история с санкциями".

"Нравится, что Илюмжинов делает с юридической точки зрения. Еще много времени, высока вероятность, что эта история разрешится. Не могу сказать, сможет ли он победить на выборах, если санкции не будут отменены. Но все-таки сам Илюмжинов и FIDE склоняются, что все закончится положительно", - заключил Мерензон.

Где пройдет матч за мировую шахматную корону 2018 года

В ноябре прошлого года поединок за звание сильнейшего шахматиста мира, в котором встречались норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин, прошел в Нью-Йорке. Победу по итогам тай-брейка одержал представитель Норвегии.

По мнению собеседника ТАСС, подобный поединок в 2018 году с большой долей вероятности пройдет в Осло, Лондоне или Сингапуре.

"Если мы проведем турнир в Осло, то это будет, как будто в Ливерпуль вернулись "Битлз". Уровень спроса на финал там огромный. Норвегия маленькая страна, поэтому, с точки зрения медиа, Лондон для нас гораздо выгоднее", - сказал Мерензон.

"Если делать матч в Осло, то нам важно привезти туда звезд. Если этого не получится, то тогда вторым вариантом будет Лондон. Также мы очень серьезно рассматриваем вариант с Сингапуром, где мы работаем с местным правительством", - добавил функционер.

Также Мерензон сообщил, что выбор города должен соотноситься с бизнесс-задачами его компании. "Мы не должны опустить уровень матча, прошедшего в Нью-Йорке. Там нам удалось поднять интерес к шахматам до небывалого уровня", - заключил глава World Chess by Agon Limited.

Кто станет соперником Карлсена

Соперник норвежца по матчу за мировую шахматную корону определится по итогам турнира претендентов. Собеседник ТАСС сообщил, что есть несколько кандидатов, которые привлекут дополнительный интерес к шахматам.

"Не столь важно, кто конкретно станет соперником, главное, чтобы битва была на уровне, - считает Мерензон. - Среди тех, кто не даст норвежцу спокойно выиграть, я бы назвал американцев Фабио Каруану, Уэсли Со, россиян Яна Непомнящего, Владимира Крамника, Александра Грищука. Немного с опаской отношусь к кандидатуре Карякина. Он классно играет, но, с точки зрения маркетинга, хотелось бы увидеть "свежую кровь".

"Китаянка Хоу Ифань тоже стала бы хорошим вариантом. Когда мы объявили ее участницей Гран-при, интерес к шахматам в Китае вырос на тысячу процентов. Если получит право сыграть с Карлсеном, тогда в Китае случится тотальный бум шахмат", - считает собеседник ТАСС.