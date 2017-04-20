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Тренер Епанчинцев хотел бы пригласить в "Спартак" некоторых хоккеистов "Сарыарки"

Спорт
20 апреля, 17:57 дата обновления: 20 апреля, 18:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По словам нового тренера клуба, игроки, которые в "Спартаке" на контракте, остаются в команде, с остальными ведутся переговоры
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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Вадим Епанчинцев пригласил бы в московскую команду одного-двух игроков карагандинского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Сарыарка", который он возглавлял ранее. Об этом Епанчинцев рассказал ТАСС.

В четверг Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака", он подписал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. В его тренерский штаб вошли Виктор Костюченок, Андрей Потайчук и Стефан Перссон.

"Игроков, которые на контрактах в "Сарыарке", мы не имеем права подписывать, они нужны тому клубу, но я взял бы с удовольствием одного-двух с собой. Молодые хоккеисты "Спартака" сейчас тренируются, я на них смотрю, хорошо их знаю, так как работал с ними два года назад, они сейчас возмужали. Никаких проблем не возникнет", - сказал Епанчинцев.

"Игроки, которые в "Спартаке" на контракте, остаются в команде, с остальными находимся в стадии переговоров. 30 апреля истекают соглашения, после этого будет виден какой- то определенный состав, костяк остается, будет привлекаться молодежь, так что двери открыты, все будет по спортивному принципу. Каждую позицию хотелось бы усилить - пригласить хорошего защитника атакующего плана, который бы хорошо играл как в атаке, так и в защите. Также хотелось бы посмотреть линию нападения, с Алексеем Юрьевичем Жамновым (генменеджер "Спартака" - прим. ТАСС) разговариваем каждый день", - отметил тренер.

Также он рассказал, что в команде появится новый тренер по физподготовке.

"Епанчинцев в большей степени является спартаковцем, чем армейцем"

Епанчинцев, который будучи игроком выступал как за красно-белых, так и за ЦСКА, больше является спартаковцем, чем армейцем. Такое мнение ТАСС высказал вратарь красно-белых Никита Беспалов.

"Как тренера я его не знаю, но знаю его как отличного игрока и человека. Он играл в "Спартаке" дольше, чем в ЦСКА, поэтому является больше спартаковцем, чем армейцем. По-моему, нормально, что бывший игрок ЦСКА возглавил "Спартак", это хоккейная жизнь, когда люди играют сначала в одном месте, а потом в другом", - сказал Беспалов.

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