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Мутко рассчитывает, что МПК ускорит процесс восстановления Паралимпийского комитета России

Спорт
20 апреля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
По словам вице-премьера, ситуация далеко не продвинулась, но движение идет
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что Международный паралимпийский комитет (МПК) ускорит процесс по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом Мутко заявил журналистам.

"Ситуация далеко не продвинулась, но движение идет, - сказал Мутко. - Сейчас в Международном паралимпийском комитете создана комиссия по соответствию, и она наконец начала свою работу и вышла на контакт с Паралимпийским комитетом России. Были заданы вопросы, Паралимпийский комитет России на них ответил, сейчас предсказывать что-то крайне сложно. Не думаю, что ответ на этот вопрос лежит в области спорта".

"Самое главное, что многие международные федерации, не входящие в структуру Международного паралимпийского комитета, допускают наших спортсменов до стартов. Надеюсь, эта работа будет проводиться еще быстрее", - добавил вице- премьер.

МПК 7 августа 2016 года приостановил членство ПКР по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В конце января МПК отказал ПКР в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года.

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