Рольбинов: перенос сдачи стадиона ЧМ-2018 в Калининграде носит технический характер

КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Перенос срока ввода в эксплуатацию стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, не означает задержки завершения его строительства, носит технический характер и нужен для дооснащения арены технологическим оборудованием. Об этом заявил журналистам врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.

В среду 20 апреля стало известно, что в соответствии с распоряжением правительства РФ срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен с 2017 на 2018 год.

"Эта передвижка носит технический характер, это сделано для того, чтобы дооснастить стадион", - сказал Рольбинов, пояснив, что речь идет о технологическом оснащении, например, кухонным и прочим оборудованием. "А стадион будет завершен полностью в 2017 году", - подчеркнул он.

Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Арена размещается на площадке площадью более 22 га. Сумма госконтракта на строительство составляет 17 млрд 362 млн рублей. Строящийся стадион рассчитан на 35 тыс. мест, включая временные трибуны на 10 тыс. болельщиков.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.