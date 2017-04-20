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Мутко: препятствий в вопросе выступления легкоатлетов РФ под нейтральным флагом не будет

Спорт
20 апреля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
По словам вице-премьера, есть дисциплины и виды спорта, где совсем неверно не давать спортсмену возможность выступать
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, для них в этом вопросе не будет препятствий. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Есть дисциплины и виды спорта, где совсем неверно не давать спортсмену возможность выступать, - сказал Мутко. - Мы исходим из того, что все спортсмены получили приглашение-допуск для выступления под нейтральным флагом, сдерживать мы их никак не будем. В этом вопросе мы будем их только поддерживать, чтобы они выступали и были конкурентоспособны. Ну и потом время уходит, для этих ребят спорт - это источник заработка, об этом тоже надо думать".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина, Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

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