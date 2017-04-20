Мутко: участники Кубка конфедераций будут проживать в 18 гостиницах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Команды-участницы Кубка конфедераций 2017 года и представители Международной федерации футбола (ФИФА) будут проживать в 18 гостиницах, которые расположены в четырех городах-организаторах турнира. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, руководитель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Обсудили вопрос размещения, на Кубке конфедераций будет задействовано 18 гостиниц, где будут проживать команды, семья ФИФА, партнеры ФИФА. Решили все вопросы, связанные с обеспечением безопасности и находящиеся в компетенции ФИФА - это создание периметра, досмотров зоны и, так называемого, чистого коридора. Ряд вопросов был связан с продвижением чемпионата мира и Кубка конфедераций, размещение рекламы, телевизионные рекламные возможности. Ну и часть тем, связанная с чисто операционными вопросами", - рассказал Мутко.

Также, по его словам, на встрече обсуждался ряд вопросов, связанный с предстоящим 25 апреля совещанием в Санкт-Петербурге.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года. Затем на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Саранск, Калининград, Ростов-на-Дону и Волгоград) с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдут игры чемпионата мира.

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