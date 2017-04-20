Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: участники Кубка конфедераций будут проживать в 18 гостиницах

Спорт
20 апреля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Команды-участницы Кубка конфедераций 2017 года и представители Международной федерации футбола (ФИФА) будут проживать в 18 гостиницах, которые расположены в четырех городах-организаторах турнира. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, руководитель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Обсудили вопрос размещения, на Кубке конфедераций будет задействовано 18 гостиниц, где будут проживать команды, семья ФИФА, партнеры ФИФА. Решили все вопросы, связанные с обеспечением безопасности и находящиеся в компетенции ФИФА - это создание периметра, досмотров зоны и, так называемого, чистого коридора. Ряд вопросов был связан с продвижением чемпионата мира и Кубка конфедераций, размещение рекламы, телевизионные рекламные возможности. Ну и часть тем, связанная с чисто операционными вопросами", - рассказал Мутко.

Также, по его словам, на встрече обсуждался ряд вопросов, связанный с предстоящим 25 апреля совещанием в Санкт-Петербурге.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года. Затем на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Саранск, Калининград, Ростов-на-Дону и Волгоград) с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдут игры чемпионата мира.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
3
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
6
TIME включил Владимира Путина в список 100 наиболее влиятельных людей
7
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
Темы дня
Загрузка...
Реклама