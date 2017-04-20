Мутко: участники Кубка конфедераций будут проживать в 18 гостиницах

Касперович: должность главного тренера сборной России по биатлону может быть упраздненаСпорт 20 апреля, 19:08
Мутко: эксплуатация арены в Петербурге, по данным города, будет стоить 400 млн руб. в годСпорт 20 апреля, 19:05
Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдоСпорт 20 апреля, 19:00
Экспертный совет Минспорта РФ отметил положительную динамику выступлений биатлонистовСпорт 20 апреля, 18:59
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ееОбщество 20 апреля, 18:53
Мутко: препятствий в вопросе выступления легкоатлетов РФ под нейтральным флагом не будетСпорт 20 апреля, 18:51
Горбачев: Россия созрела для политической конкуренции и многопартийностиПолитика 20 апреля, 18:48
Мутко: работа IAAF через бесконечные независимые комиссии - это путь в никудаСпорт 20 апреля, 18:47
Дзюдоист Мшвидобадзе принес России первое золото чемпионата ЕвропыСпорт 20 апреля, 18:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Команды-участницы Кубка конфедераций 2017 года и представители Международной федерации футбола (ФИФА) будут проживать в 18 гостиницах, которые расположены в четырех городах-организаторах турнира. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, руководитель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Обсудили вопрос размещения, на Кубке конфедераций будет задействовано 18 гостиниц, где будут проживать команды, семья ФИФА, партнеры ФИФА. Решили все вопросы, связанные с обеспечением безопасности и находящиеся в компетенции ФИФА - это создание периметра, досмотров зоны и, так называемого, чистого коридора. Ряд вопросов был связан с продвижением чемпионата мира и Кубка конфедераций, размещение рекламы, телевизионные рекламные возможности. Ну и часть тем, связанная с чисто операционными вопросами", - рассказал Мутко.
Также, по его словам, на встрече обсуждался ряд вопросов, связанный с предстоящим 25 апреля совещанием в Санкт-Петербурге.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года. Затем на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Саранск, Калининград, Ростов-на-Дону и Волгоград) с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдут игры чемпионата мира.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018