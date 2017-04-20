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Экспертный совет Минспорта РФ отметил положительную динамику выступлений биатлонистов

Спорт
20 апреля, 18:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Заседание совета состоялось в четверг
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Александр Касперович

Александр Касперович

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экспертный совет Министерства спорта РФ отметил положительную динамику выступлений российских биатлонистов в минувшем сезоне. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Александр Касперович по итогам заседания совета, которое прошло в четверг в здании Министерства спорта.

"Совет заслушал доклады тренеров, послушали о проблемах, которые существуют в командах, обсудили пути выхода из этих ситуаций. Мы имеем положительный сдвиг, если брать чемпионат мира, плюс четвертые места на нем, которые могли превратиться в медали", - отметил Касперович.

"В женском биатлоне мы фактически выступали вторым составом, нам очень сложно было бороться за медали, - продолжил он. - Мы в это году добавили, не упали по скорости и стрелковой части, нашли и раскрыли Татьяну Акимову, я думаю, что девочки на следующий год добавят с приходом Юрловой и Старых. В мужской биатлон пришел Логинов, на которого было очень сильное давление на чемпионате мира, это уникальный спортсмен, который после двух лет неучастия имеет 14 подиумов".

"Члены экспертного совета отметили положительную динамику в выступлениях наших биатлонистов. Отмечено, что есть сдвиг к лучшему, мы не стоим на месте, у нас нет западения по скорости, движемся вперед. Есть ряд показателей, которые невозможно улучшить за полгода, нужно время. Подтягиваем силовую подготовку и стрелковую часть", - резюмировал он.

Женская команда в минувшем сезоне не завоевала ни одной медали в личных гонках на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, на этапах Кубка мира только Акимова сумела дважды подняться пьедестал, случилось это в декабре в чешском Нове-Место. Ни одна из россиянок не попала в число 15 сильнейших общего зачета Кубка мира, команда не сумела вернуть себе максимальную квоту на следующий сезон (шесть спортсменок в личных гонках).

Мужская команда завоевала золото в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене и заняла первое место в зачете командных гонок Кубка мира. Антон Шипулин стал вторым в общем зачете соревнований, уступив французу Мартену Фуркаду. Также по ходу сезона победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде одержал Антон Бабиков, Максим Цветков тогда стал вторым.

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