Мутко: эксплуатация арены в Петербурге, по данным города, будет стоить 400 млн руб. в год

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сумма эксплуатационных расходов на стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), по данным городской администрации, составит около 400 млн рублей в год. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Сложно пока сказать, сколько это (величина эксплуатационных расходов) будет. Город заявил, что это примерно 400 млн рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги", - сказал Мутко.
Первый футбольный матч на стадионе, вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей, состоится 22 апреля. В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом". В июне и июле 2017 года на арене пройдут четыре матча Кубка конфедераций. Летом 2018 года стадион примет игры чемпионата мира.