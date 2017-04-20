Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Заложенные меры безопасности во время проведения чемпионата мира 2018 года по футболу в России не будут скорректированы. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Все-таки концепция безопасности утверждена президентом страны, создан штаб по безопасности, который является координатором. Концепция есть, в рамках которой мы и действуем. Каких-то особых изменений в связи, как вы сказали, обстоятельствами, не внесено, потому что она была получена на опыте Олимпийских игр, других событий, которые проводила Россия, заложенные меры и так очень серьезные и исчерпывающие", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Саранск, Калининград, Ростов-на-Дону и Волгоград) с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018