Мутко: глава WADA Риди приглашен в Россию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и руководство организации приглашены в Россию. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Сейчас появляется некая новая независимая комиссия во главе с Джонатаном Тэйлором, которая занимается нашим восстановлением в паралимпийском движении, - сказал Мутко. - Естественно, комиссия написала ряд новых критериев. Я сожалею, что эти требования попадают в прессу и создают шум. Сегодня наши коллеги, которые занимаются восстановлением, отправили вопросы для уточнения этих критериев".

"Если придется уточнять дорожную карту, мы сядем за стол переговоров. Мы пригласили WADA приехать в Россию - и президента, и генерального секретаря, и представителя комиссии", - добавил вице-премьер.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.