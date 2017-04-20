Мутко: глава WADA Риди приглашен в Россию

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и руководство организации приглашены в Россию. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Сейчас появляется некая новая независимая комиссия во главе с Джонатаном Тэйлором, которая занимается нашим восстановлением в паралимпийском движении, - сказал Мутко. - Естественно, комиссия написала ряд новых критериев. Я сожалею, что эти требования попадают в прессу и создают шум. Сегодня наши коллеги, которые занимаются восстановлением, отправили вопросы для уточнения этих критериев".
"Если придется уточнять дорожную карту, мы сядем за стол переговоров. Мы пригласили WADA приехать в Россию - и президента, и генерального секретаря, и представителя комиссии", - добавил вице-премьер.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.