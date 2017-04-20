Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: глава WADA Риди приглашен в Россию

Спорт
20 апреля, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
По словам вице-премьера, в Россию приглашено все руководство организации
Поделиться
Материал из 1 страницы
Крейг Риди

Крейг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и руководство организации приглашены в Россию. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Сейчас появляется некая новая независимая комиссия во главе с Джонатаном Тэйлором, которая занимается нашим восстановлением в паралимпийском движении, - сказал Мутко. - Естественно, комиссия написала ряд новых критериев. Я сожалею, что эти требования попадают в прессу и создают шум. Сегодня наши коллеги, которые занимаются восстановлением, отправили вопросы для уточнения этих критериев".

"Если придется уточнять дорожную карту, мы сядем за стол переговоров. Мы пригласили WADA приехать в Россию - и президента, и генерального секретаря, и представителя комиссии", - добавил вице-премьер.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
3
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
4
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
5
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
6
Шаманов предложил провести расследование слов главы "Инвалидов войны" в адрес Клинцевича
7
Верховный суд РФ 20 апреля проведет прения по иску о ликвидации "Свидетелей Иеговы"
Темы дня
Загрузка...
Реклама