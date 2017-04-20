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УФАС Петербурга 27 апреля проверит контракт, связанный со стадионом "Санкт-Петербург"

Спорт
20 апреля, 19:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, апреля. /ТАСС
Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией в антимонопольный орган подал Роман Рубанов
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Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 27 апреля рассмотрит жалобу на ограничение конкуренции со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") на Крестовском острове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФАС.

Ранее инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь же инспекция рассмотрит дело о нарушении статьи "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления" (ст. 14.9 Кодекса об административных правонарушениях).

"Инспекция Санкт-Петербургского УФАС России 27 апреля проверит наличие нарушения статьи 14.9 КоАП при заключении комитетом по строительству контракта на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург", - сказали в пресс-службе.

Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией в антимонопольный орган подал Роман Рубанов. Как пояснили в пресс-службе, если орган признает, что закон был нарушен, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Если должностное лицо уже было признано нарушившим данную статью ранее, сотрудника через суд могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба продолжит проводить проверки по стадиону "Санкт-Петербург" в рамках своих полномочий. Контракты до 1 млрд будет изучать Санкт-Петербургское УФАС, свыше этой суммы - центральный аппарат ФАС.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций в июне этого года и чемпионата мира по футболу в 2018 году

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