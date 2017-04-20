Экспертный совет Минспорта положительно оценил работу тренировочной группы Шипулина

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экспертный совет Министерства спорта РФ одобрил план работы тренировочной группы, где занимается лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

Шипулин, который по итогам международного сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России. Правление Союза биатлонистов России (СБР) и тренерский совет одобрили существование этой группы.

"Экспертный совет одобрил индивидуальный план подготовки Шипулина и работу его группы. Два спортсмена из этой группы стали чемпионами мира (помимо Шипулина, это Алексей Волков). Думаю, что Шипулин на чемпионате мира выступал в абсолютно идеальной форме, его группа сработала просто отлично", - отметил Касперович.