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Экспертный совет Минспорта положительно оценил работу тренировочной группы Шипулина

Спорт
20 апреля, 19:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Шипулин, который по итогам международного сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России
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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© EPA/HEIKO JUNGE

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экспертный совет Министерства спорта РФ одобрил план работы тренировочной группы, где занимается лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

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Шипулин, который по итогам международного сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России. Правление Союза биатлонистов России (СБР) и тренерский совет одобрили существование этой группы.

"Экспертный совет одобрил индивидуальный план подготовки Шипулина и работу его группы. Два спортсмена из этой группы стали чемпионами мира (помимо Шипулина, это Алексей Волков). Думаю, что Шипулин на чемпионате мира выступал в абсолютно идеальной форме, его группа сработала просто отлично", - отметил Касперович.

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