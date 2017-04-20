Мутко: критерии WADA должны быть одинаковы для всех стран

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Критерии Всемирного антидопингового агентства (WADA) должны быть одинаковы по отношению ко всем странам. Об этом этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Надо повышать ответственность WADA. Должны быть одинаковые критерии. Мы исходим из того, что этот стандарт будет выработан на нас, а потом применен ко всему миру", - сказал Мутко.
"Естественно, мы не примем никогда никаких обвинений, которые ни на чем не основаны. Но мы понимаем, что проблема допинга была, есть и, наверное, еще будет какое-то время, она есть во всем мире. Мы понимаем, что наша система дала определенный сбой, но это произошло не только из-за нас. Антидопинговые лаборатории мы не контролируем - это стандарты WADA", - отметил вице-премьер.