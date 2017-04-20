Тренер Королькевич подтвердил, что может возглавить женскую сборную России по биатлону

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Тренер Владимир Королькевич подтвердил, что в ближайшее время может возглавить женскую сборную России по биатлону. Об этом он рассказал ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, специалист заинтересован в возвращении в сборную России.

"Мы ведем переговоры с Союзом биатлонистов России, но пока говорить о какой-то ясности преждевременно. Все определится в ближайшие день-два", - сказал Королькевич.

В четверг стало известно, что в женской национальной команде в следующем сезоне не будет работать Валерий Медведцев.