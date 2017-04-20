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Мутко: билетный центр Кубка конфедераций откроется в Казани 26 или 27 апреля

Спорт
20 апреля, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Главный билетный центр Кубка конфедераций открылся в Москве в среду
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Центр по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года откроется в Казани 26 или 27 апреля. Об этом журналистам сообщил вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Центр в Казани будет открыт 26 или 27 апреля. Последствия пожара полностью устранены, но сегодня требуется работа всех систем, которые должна запустить ФИФА. Мы такие работы делаем за сутки-двое, но у них свой регламент", - сказал Мутко.

Главный билетный центр Кубка конфедераций открылся в Москве в среду. Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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