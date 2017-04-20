Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков, которые приедут на Кубок конфедераций

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия вдохновит болельщиков, которые приедут в страну на Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Жилберто Силва.
"Я уже чувствую ту атмосферу, которую совсем скоро ощутят на себе все болельщики в России на Кубке конфедераций. Мне здесь нравится, я уверен, что Россия сможет вдохновить всех, кто приедет сюда этим летом и следующим", - приводит слова Силвы пресс-служба ФИФА.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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