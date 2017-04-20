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Российские гимнастки Еремина и Капитонова выступят в финале многоборья на ЧЕ в Румынии

Спорт
20 апреля, 20:48 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Еремина в квалификации заняла четвертое место, Капитонова - 11-е
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Елена Еремина

Елена Еремина

© EPA/ROBERT GHEMENT

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнастки Елена Еремина и Наталья Капитонова успешно выступили в квалификационном турнире чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который стартовал в среду в румынской Клуж-Напоке, обеспечив себе право бороться за медали в личном многоборье. Финал соревнований состоится 21 апреля.

Еремина в квалификации заняла четвертое место, набрав после выступления на всех четырех снарядах 54,698 балла. Первое место заняла представительница Великобритании Элисса Доуни (56,198). Капитонова вышла в финал с 11-го места (52,898). Всего в финале личного многоборья выступят 24 гимнастки (не больше двух представительниц от одной страны), серебряный призер ОИ-2016 в командном турнире Ангелина Мельникова заняла в квалификации 15-е место и не пробилась в финал.

Капитонова и Еремина являются дебютантками взрослой национальной команды, за которую выступают первый сезон.

В субботу и воскресенье также будут разыграны награды в упражнениях на отдельных снарядах. Двукратный серебряный призер ОИ-2016 Мария Пасека выступит в опорном прыжке, Еремина - в вольных упражнениях и на брусьях, Мельникова - в вольных упражнениях и опорном прыжке.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.

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