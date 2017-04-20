Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет ФК "Динамо"

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Николай Толстых и зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев вошли в общественно-экспертный совет ФК "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В четверг состоялось первое заседание совета, который был создан в целях развития "Динамо" и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба. В его состав также вошли Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Лев Лещенко и Алексей Смертин.
На заседании совета также было утверждено положение об общественно-экспертном совете, рассмотрена стратегия развития клуба и выбран секретарь, которым стал Смертин. Кроме того, была поддержана инициатива о чествовании динамовских ветеранов, которые первыми в отечественной истории сыграли в финале еврокубка (в 2017 году исполняется 45 лет с финального матча Кубка обладателей кубков "Динамо" - "Глазго Рейнджерс").
Отмечается, что чествование динамовских звезд пройдет 14 мая на последнем домашнем матче "Динамо" в рамках первенства Футбольной национальной лиги.