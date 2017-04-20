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"Фенербахче" обыграл "Панатинаикос" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Спорт
20 апреля, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу турецкого клуба
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Турецкий "Фенербахче" одержал победу над греческим "Панатинаикосом" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 80:75 в пользу турецкого клуба.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Богдан Богданович, набравший 25 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Фенербахче". Следующий матч пройдет 25 апреля в Турции.

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