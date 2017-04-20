"Фенербахче" обыграл "Панатинаикос" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Турецкий "Фенербахче" одержал победу над греческим "Панатинаикосом" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 80:75 в пользу турецкого клуба.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Богдан Богданович, набравший 25 очков.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Фенербахче". Следующий матч пройдет 25 апреля в Турции.