Алонсо: баскетболисты "Басконии" заслужили большего уважения в матче Евролиги с ЦСКА

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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки испанской "Басконии" были достойны как минимум овертайма во втором матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги с ЦСКА, команда заслуживала большего уважения. Такое мнение журналистам высказал главный тренер испанской команды Сито Алонсо.
В четверг ЦСКА дома обыграл "Басконию" со счетом 84:82. Российская команда повела в серии до трех побед 2-0. На последней секунде форвард хозяев Кайл Хайнс реализовал два решающих штрафных броска за нарушение на нем.
"ЦСКА много работал над тем, чтобы выиграть этот матч, и вообще, ЦСКА является великим клубом. Мы 90 процентов группового этапа находились в восьмерке сильнейших, именно поэтому я считаю, что "Баскония" заслуживает уважения. Но иногда нам нужно приложить двойные усилия, чтобы добиться того, чего добивается ЦСКА. Мы заслуживали большего уважения, и здесь я говорю не столько о последнем моменте этой игры, но о нескольких эпизодах в обеих играх", - заявил Алонсо.
"Мы заслуживали как минимум овертайма, но мы должны сохранять веру, чтобы выиграть два домашних матча и вернуться сюда", - резюмировал он.
Третий матч серии пройдет в Испании 25 апреля.