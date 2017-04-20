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Фридзон: баскетболисты ЦСКА не хотят затягивать серию плей-офф Евролиги с "Басконией"

Спорт
20 апреля, 23:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
В четверг ЦСКА дома обыграл испанский клуб со счетом 84:82, российская команда повела в серии до трех побед 2-0
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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Баскетболисты московского ЦСКА не намерены затягивать окончание серии 1/4 финала Евролиги с испанской "Басконией". Об этом журналистам заявил защитник ЦСКА Виталий Фридзон.

В четверг ЦСКА дома обыграл "Басконию" со счетом 84:82. Российская команда повела в серии до трех побед 2-0.

"Мы контролировали игру три четверти, даже три с половиной, а потом позволили сопернику вернуться в игру. Не думаю, что это они взяли игру в свои руки, это мы им дали сделать это. Они поймали нужный ритм и почувствовали, что могут победить, из-за чего у них начали залетать броски. Нервная концовка получилась именно из-за этого", - сказал Фридзон.

"Мы должны выложиться на 110 процентов, чтобы выиграть в серии. У нас есть несколько дней, чтобы отдохнуть и подготовиться к матчу, тем более, мы знаем, как тяжело там будет. Каждому игроку нужно будет играть агрессивнее. Все это понимают, никто не хочет растягивать эту серию, потому что уже конец сезона, появляются травмы, но мы знаем свою цель и идем к ней", - добавил он.

Третий матч серии пройдет в Испании 25 апреля.

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