Полуфинальные пары футбольной Лиги чемпионов определит жеребьевка в Ньоне

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жеребьевка полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают испанские клубы из Мадрида "Атлетико" и "Реал", итальянский "Ювентус", а также представляющий Францию "Монако".

В Лиге чемпионов осталось сыграть всего пять матчей, полуфиналы состоятся 2-3 и 9-10 мая. Фаворитом продолжает оставаться "Реал", который имеет хорошие шансы впервые в 25-летней истории Лиги чемпионов выиграть почетный трофей дважды подряд. "Ювентус" и "Атлетико" отличает надежная игра в обороне, тогда как "Монако" сенсационно пробился так далеко за счет результативного футбола.

"Монако" можно считать слабейшим участником полуфинала, однако не стоит сбрасывать со счетов команду, которая в каждом из четырех матчей плей-офф забивала по три мяча. Как и "Атлетико", "Монако" почетный трофей еще не выигрывал, в 2004 году уступив в финале "Порту". Мадридцы в финалах уступали трижды - в 1974, 2014 и 2016 годах, причем в двух последних случаях - "Реалу". Королевский клуб завоевывал Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз, "Ювентус" владел трофеем дважды (1985, 1996).

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне, начало - 13:00 мск. Никаких географических или иных ограничений не предусмотрено. Жребий определит также хозяев первых матчей, станет известно, победитель какой из пар будет формальным хозяином поля в финале, запланированном на 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

В пятницу также состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы, которая начнется в 14:00 мск.