Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карякин и Крамник выступят на шахматном турнире памяти Гашимова

Спорт
21 апреля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В турнире 10 участников сыграют по круговой системе с 21 по 30 апреля, выходной день - 26 апреля
Поделиться
Материал из 1 страницы
Шахматист Сергей Карякин

Шахматист Сергей Карякин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Традиционный турнир памяти гроссмейстера Вугара Гашимова стартует в пятницу в азербайджанском Шамкире. Среди участников - 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, а также недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин.

Помимо двух российских гроссмейстеров, в Шамкире выступят рейтинг-фаворит турнира, чемпион США Уэсли Со (2822 пункта), азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов, англичанин Майкл Адамс, Пентала Харикришна из Индии, украинец Павел Эльянов, Радослав Войташек из Польши и болгарин Веселин Топалов.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем турнира становился чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в прошлом году первое место занял Шахрияр Мамедьяров. Сергей Карякин в мае 2016 года играл впервые после яркой победы в московском турнире претендентов и занял четвертое место.

В нынешнем сезоне 10 участников сыграют по круговой системе 21-30 апреля, выходной день - 26 апреля. Контроль времени - по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.

Турнир вновь пройдет в центре имени Гейдара Алиева в Шамкире - городе в западной части Азербайджана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
2
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
7
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
Темы дня
Загрузка...
Реклама