ЦСКА сыграет с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Уфа" сыграет в пятницу на своем поле с ЦСКА в стартовом матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Армейцы сохраняют теоретические шансы на сохранение титула, на 10 очков отставая от лидирующего "Спартака", тогда как уфимцы не расстаются с надеждами на четвертое место, дающее путевку в Лигу Европы.

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко встречается со своим бывшим клубом, которым руководит один из многолетних лидеров армейцев Сергей Семак. Экс-капитан сборной России играл за ЦСКА в 1994-2004 годах, проведя около 300 матчей и выиграв чемпионат России в 2003 году и кубок страны годом ранее. И пусть Семак больше трофеев завоевал в составе казанского "Рубина" и "Зенита", где завершил карьеру и стал тренером, именно ЦСКА можно считать его родным клубом, где он появился в 18 лет.

Семак всегда будет любим армейскими болельщиками, однако теперь он руководит командой, которая может помешать ЦСКА в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Потеряв неделю назад два очка в домашнем матче с "Ростовом" (0:0), ЦСКА фактически оказался выключен из чемпионской гонки - отыграть 10 очков за семь туров будет очень сложно. Весной Виктор Гончаренко серьезно изменил действия ЦСКА в обороне, перестроив схему на игру с тремя центральными защитниками, одним из которых бессменно является бывший уфимец Виктор Васин. В итоге ЦСКА перестал проигрывать, пропустил всего два гола в шести матчах, однако трижды сыграл вничью.

Оборона сильнее атаки

По результативности ЦСКА заметно уступает "Спартаку" и "Зениту", которые забили соответственно на девять и десять мячей больше, чем армейцы. Однако "Уфа", которую Гончаренко тренировал в летне-осенний период чемпионата, по забитым мячам (16 в 23 турах) и вовсе опережает лишь аутсайдеров турнира "Арсенал" и "Томь". В предыдущем туре "Уфа" была близка к очередной победе со счетом 1:0, однако пропустила в концовке мяч от "Амкара". В случае победы над ЦСКА уфимцы поднимутся на пятое место, но будут отставать на два очка от "Краснодара".

Башкирский клуб одержал на своем поле три победы в текущем сезоне. Два предыдущих домашних матча "Уфа" провела против московских клубов и проиграла - "Локомотиву" (0:1) и "Спартаку" (1:3). В первом круге армейцы победили "Уфу" на своем поле со счетом 1:0, победный мяч забил защитник Василий Березуцкий.

Матч "Уфа" - ЦСКА пройдет на стадионе "Нефтяник" в столице Башкирии, начало - 17:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Дисквалифицирован защитник "Уфы" Алексей Никитин, который начинал карьеру в молодежной команде ЦСКА. Восстановился после травмы, полученной в матче за сборную России, Алан Дзагоев, который отправился вместе с армейцами в Башкирию.

24-й тур продолжится в субботу, когда пройдут встречи "Зенит" - "Урал", "Ростов" - "Спартак", "Локомотив" - "Амкар" и "Терек" - "Анжи". В воскресенье состоятся матчи "Томь" - "Оренбург", "Крылья Советов" - "Рубин", "Краснодар" - "Арсенал".

После 22 туров лидирует "Спартак" - 54 очка. 44 очка набрал ЦСКА, 43 очка у "Зенита".