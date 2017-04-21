Чемпионка Игр-2016 легкоатлетка Роллинс отстранена на год за нарушение правил тестирования

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 метров с барьерами Брианна Роллинс из США отстранена на один год от соревновательной деятельности за неверное предоставление информации о своем местонахождении. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).
Сообщается, что американка в течение года три раза нарушила правило по предоставлению информации о собственном местонахождении. Данные обстоятельства помешали проведению трех проверок на допинг, что автоматически приводит к дисквалификации на один год.
Началом дисквалификации считается 19 декабря 2016 года, когда USADA уведомило спортсменку о третьем нарушении.
25-летняя спортсменка будет лишена всех медалей и призовых с 27 сентября 2016 года. В финальном забеге на Играх-2016 Роллинз показала результат 12,48 секунд. Второй стала американка Ниа Али (12,59), третьей - еще одна представительница США Кристи Кэстлин (12,61).