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Чемпионка Игр-2016 легкоатлетка Роллинс отстранена на год за нарушение правил тестирования

Спорт
21 апреля, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
25-летняя американка в течение года три раза нарушила правило по предоставлению информации о собственном местонахождении
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Брианна Роллинс после победы на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро

Брианна Роллинс после победы на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро

© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 метров с барьерами Брианна Роллинс из США отстранена на один год от соревновательной деятельности за неверное предоставление информации о своем местонахождении. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Сообщается, что американка в течение года три раза нарушила правило по предоставлению информации о собственном местонахождении. Данные обстоятельства помешали проведению трех проверок на допинг, что автоматически приводит к дисквалификации на один год.

Началом дисквалификации считается 19 декабря 2016 года, когда USADA уведомило спортсменку о третьем нарушении.   

25-летняя спортсменка будет лишена всех медалей и призовых с 27 сентября 2016 года. В финальном забеге на Играх-2016 Роллинз показала результат 12,48 секунд. Второй стала американка Ниа Али (12,59), третьей - еще одна представительница США Кристи Кэстлин (12,61). 

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