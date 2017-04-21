Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Отрыв Франции от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам очередной игровой недели увеличился.

"Монако", лидирующий в чемпионате Франции сезона-2016/17, в среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома со счетом 3:1 обыграл немецкую "Боруссию", выйдя в полуфинал турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу монегасков). "Лион" в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы, который прошел в четверг в Стамбуле, в основное время уступил турецкому "Бешикташу" (1:2) и, таким образом, очков Франции не заработал, но прошел дальше, поскольку в серии пенальти оказался удачливее (7:6). Теперь суммарный коэффициент Франции за последние пять еврокубковых сезонов составляет 56,332 балла. В активе России, чьи клубы в еврокубках сезона-2016/17 не смогли пробиться дальше 1/8 финала, - 50,532 балла.

Россия на шестом месте

По результатам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2018/19. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, а Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии - странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А вот стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, имеющая 49,332 балла) в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

Россия в сезоне-2016/17 шестую строчку не потеряет, так как португальские клубы еврокубковую кампанию уже прекратили. Но впереди борьба за места в еврокубках сезона-2019/20, а значит, то, сколько баллов в оставшихся матчах нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы наберут клубы, представляющие чемпионат Франции, для России довольно важно, учитывая ее намерения закрепиться в шестерке лучших.

После окончания сезона-2016/17 будут аннулированы очки, набранные командами в еврокубках в сезоне-2012/13. Поэтому перед стартом сезона-2017/18 у России в таблице коэффициентов УЕФА будет 40,782 балла, а у Португалии - 37,582. Если "Монако" и "Лион" провалят полуфиналы, проиграв все матчи, то в активе Франции накануне следующего сезона будет 44,582 балла.

Что касается сезона-2017/18, то там Россия будет представлена пятью клубами - двумя в Лиге чемпионов и тремя в Лиге Европы, поскольку сезон-2015/16 Россия в таблице коэффициентов УЕФА закончила на седьмом месте.

Испания - уверенный лидер

Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Испания (103,856 балла), на втором месте располагается Германия (79,498), на третьем - Англия (74,676), на четвертом - Италия (72,498). Обогнать их в ближайшем будущем ни Франции, ни России, ни, тем более, Португалии не представляется возможным.

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в пятницу в швейцарском Ньоне. Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 2-3 мая, ответные - 9-10 мая. Первые полуфинальные игры Лиги Европы состоятся 4 мая, ответные - 11 мая.

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи - то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.