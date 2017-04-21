Моуринью: травмы футболистов МЮ Ибрагимовича и Рохо могут оказаться очень серьезными

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Травмы футболистов английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо могут оказаться серьезными. Такое мнение высказал после матча главный тренер МЮ Жозе Моуринью, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В четверг "Манчестер Юнайтед" дома в дополнительное время одержал победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и впервые вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 90-й минуте нападающий МЮ Златан Ибрагимович получил травму колена и был заменен на Рэшфорда. Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу, колено которой выгнулось в обратную сторону. Кроме того, на 23-й минуте матча после столкновения с соперником поле покинул защитник английского клуба Маркос Рохо.

"Что касается травм Ибрагимовича и Рохо, то мне кажется, что это очень серьезные повреждения. Но лучше подождать, когда игроки пройдут медобследование и станет ясно. Не могу ничего утверждать, поскольку я тренер, а не врач", - сказал португальский наставник МЮ.

Он также отметил игру молодого форварда Маркуса Рэшфорда, который заменил Ибрагимовича и забил победный гол в дополнительное время. "Качество игры Рэшфорда на высочайшем уровне. Некоторые игроки не понимают, что я от них требую, но в Рэшфорда я верю. Он демонстрирует старание, у меня нет к нему претензий по самоотдаче", - добавил Моуринью.

Соперник "Манчестер Юнайтед" определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.