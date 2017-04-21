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"Питтсбург" обыграл "Коламбус" и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Спорт
21 апреля, 4:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал три результативные передачи в пятой игре серии, набрав в пяти матчах плей-офф уже 11 очков (3+8) по системе "гол+пас"
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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Jay LaPrete

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Питтсбург" победил "Коламбус" со счетом 5:2 на своей площадке в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд, российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.

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В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Фил Кессел (10-я минута), Брайан Раст (22, 24), Сидни Кросби (46) и Скотт Уилсон (47). У "Коламбуса" отличились Уильям Карлссон (30) и Боон Дженнер (43).

Малкин сыграл в матче 17 минут 57 секунд, успев отдать три результативные передачи и нанести два броска по воротам "Коламбуса". Всего на счету российского нападающего теперь 11 очков (3+8) по системе "гол+пас" в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Малкин возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 27 из 32 бросков хоккеистов "Питтсбурга".

Малкин в четвертый раз в своей карьере сумел отдать три результативные передачи в одном матче плей-офф НХЛ. Ранее ему это удавалось в игре первого раунда плей-офф сезона-2007/08 против "Оттавы" (5:3 дома), а также в двух встречах розыгрыша Кубка Стэнли - 2009 - против "Вашингтона" (4:5 ОТ) и "Детройта" (4:2).

"Питтсбург" победил в в стартовой серии со счетом 4-1 и стал первым представителем Восточной конференции в 1/4 финала плей-офф НХЛ. Ранее во второй раунд плей-офф в Западной конференции пробился "Анахайм", обыгравший в серии "Калгари" (4-0).

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